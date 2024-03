Galleria chiusa per 30 giorni: che non si ripeta l'odissea di Montaguto Il blocco ferroviario a causa della frana in località Cristina ad Ariano Irpino

La chiusura per almeno 30 giorni della galleria Starza in prossimità del ponte attraversato dal fiume Cervaro, alla località Cristina di Ariano Irpino, lungo la tratta ferroviaria Roma-Bari-Lecce, ci riporta alla mente la frana più grande d'Europa, a Montaguto che spezzò in due l'Italia.

Correva l'aprile del 2006 quando dopo le prime avvisaglie, si arrivò al blocco totale dei collegamenti sia su terra che su ferro.

Un’emergenza nazionale con la dichiarazione di calamità naturale da parte del Consiglio dei Ministri. Era il 10 marzo 2010 quando si verificò il blocco della ferrovia. Una chiusura pesante che calamitò l’attenzione dei mass media nazionali. Vennero addirittura smontati i binari per evitare che la pressione esercitata dalla frana potesse creare maggiori problemi alla massicciata ferroviaria. I passeggeri in transito sulla tratta Lecce-Roma da Foggia portati in pullman a Benevento, attraverso percorsi tortuosi. Situazione che riuscì a sbloccarsi solo nel mese successivo, a giugno, con la riattivazione dei collegamenti grazie alla determinazione dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Nel luglio del 2010 venne finalmente riaperta anche la statale 90 delle Puglie.

E' di questa sera, l'annuncio di rete ferroviaria italiana: "La linea ferroviaria Benevento - Ariano Irpino resterà bloccata per settimane, almeno per trenta giorni a causa della frana. Riscontrati movimenti franosi che interessano la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino - Montecalvo. Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura lunga 2600 metri saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell’area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria.

Durante l’interruzione i treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni di Benevento e Foggia e sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.