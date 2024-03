Eccola dall'alto la frana che ha bloccato i collegamenti lungo la Caserta-Foggia Le immagini girate da un drone da Rfi Puglia alla località Cristina di Ariano Irpino

Le immagini girate da un drone, da Rfi Puglia diffuse da FerrovieIt documentano i danni che ha subito un pozzo di ventilazione della galleria Starza ad Ariano Irpino lungo la linea ferroviaria Caserta-Foggia della tratta Roma-Bari-Lecce interessata dal movimento franoso.

La circolazione fa sapere infomobilità Trenitalia, resta al momento sospesa tra Benevento e Ariano Irpino.

E’ ancora in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni.

Il transito su ferro verrà riattivato non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus da Foggia a Benevento e viceversa nella tratta interessata con significativi ritardi.