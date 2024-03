Rotondi, violenza sessuale e stalking: chiesto l'incidente probatorio La vittima verrà ascoltata in audizione protetta

di Paola Iandolo

Il pubblico ministero, Teresa Venezia ha chiesto l'incidente probatorio per ascoltare in audizione protetta, la vittima di episodi di violenza sessuale e di stalking. La giovane è rappresentata dall'avvocato Giovanna Coppola. Il tutto è finalizzato ad ascoltare la presunta vittima ed acquisire la prova testimoniale per le presunte violenze sessuali subite dall'indagato, sottoposto dal 6 marzo, agli arresti domiciliari. Ora il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero.

La ricostruzione

Episodi violenti che sarebbero stati innescati dalla gelosia che il ragazzo nutriva nei confronti della sua ex fidanzata che aveva deciso di chiudere il rapporto tormentato. Nel maggio 2021 la sedicenne venne picchiata davanti ad un bar di Montesarchio solo per aver indossato un pantalone bianco. Ed ancora nell'agosto del 2021 in occasione del 50esimo compleanno della madre di lei, le tirò i capelli, le diede uno schiaffo solo per aver indossato un pantaloncino corto dicendole di non doversi vestire in quel modo, con abiti succinti. Minacce che sono fatte via via sempre più gravi. Nell'agosto del 2022 al reintro delle vacanze estive della sedicenne, dopo averla invitata a casa sua, le diede uno schiaffo facendola cadere dalla sedia. La ragazzina urtò violentemente il capo a terra riportando ferite non ferertate. La ragazzina spaventata si allontanò dall'abitazione e attraverso whatsapp la minacciò di morte. Ma il 24enne di Rotondi ha proseguito con le condotte violente fino al gennaio scorso con pedinamenti e minacce di morte. Condotte che hanno fatto scattare la misura cautelare il 6 marzo scorso.