Corsa contro il tempo per salvare gli animali nel rogo di Melito Irpino Sono durate diverse ore le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco

Ci sono volute diverse ore per spegnere il vasto incendio che ieri sera ha interessato per cause accidentali un capannone di un'azienda agricola in via provinciale a Melito Irpino e che ha visto attivamente impegnate squadre dei vigili del fuoco da Grottaminarda e Avellino.

All'interno vi erano diversi capi di animali e due macchine agricole utilizzate per il taglio del fieno e il loro imballaggio.

Una corsa contro il tempo per salvare, polli, galline, papere, oche e conigli. Alcuni purtroppo sono rimasti carbonizzati.

Le operazioni di spegnimento tempestive e messa in sicurezza sono valse a non far propagare le fiamme ad una vicina abitazione. Sul posto una volante del commissariato di polizia di Ariano Irpino per i relativi accertamenti.