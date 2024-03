La Polizia di Avellino ricorda il prefetto Antonio Manganelli A distanza di 11 anni dalla sua scomparsa

A distanza di undici anni dalla scomparsa, la Polizia di Stato ricorda il Prefetto Antonio Manganelli. Un Uomo delle Istituzioni, grande investigatore, persona dotata di autorevolezza e lungimiranza che ha svolto con competenza e passione il gravoso incarico di Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonostante la gravosa malattia, sempre vicino ai suoi poliziotti.

Nella mattinata di domani, alle ore 10:30, presso la Chiesa della Ss.ma Trinità dei Poveri di Via Morelli e Silvati di Avellino, si terrà la celebrazione di una Messa officiata dal cappellano Vincenzo Spagnuolo, alla presenza delle massime Autorità Militari e Civili della Provincia e nella circostanza il Questore della provincia di Avellino Pasquale Picone, dedicherà al Prefetto Manganelli un sentito ricordo.

Una commemorazione semplice, ma non per questo priva di significato, proprio per testimoniare l’affetto che la Polizia di Stato ha sempre nutrito nei Suoi confronti.