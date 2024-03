Escursionista colto da malore: interviene il soccorso alpino speleologico irpino Intervento sull'isola di Ischia

Intorno alle ore 12.30 di oggi la Centrale Operativa GeoResQ di Cassano Irpino (AV) si è attivata per un 69enne in stato di incoscienza su un sentiero nei pressi della Chiesa di San Nicola nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia. Una ragazza, anch’essa in escursione, avendo assistito al malore dell’uomo ha richiesto l’intervento del CNSAS tramite l’App GeoResQ (nata dalla collaborazione col Club Alpino Italiano e recentemente finanziata dal Ministero del Turismo). In brevissimo tempo, grazie alla geolocalizzazione via app, l’operatore di centrale CNSAS ha allertato in sequenza il Responsabile di Turno CNSAS, che ha inviato sul posto la squadra territoriale di Ischia, ed il 118 - Centrale Operativa Pozzuoli che era appena venuta a conoscenza dell’intervento da alcuni astanti ed aveva quindi inviato sul posto l’ambulanza di zona ed i VVF. La stessa Centrale 118 ha poi provveduto a far decollare l’elisoccorso 118 - Napoli che giunto in loco ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore CNSAS con al seguito l’equipe sanitaria. Nonostante vari tentativi di rianimazione iniziati già dal 118 e continuati dall’equipe di elisoccorso per il soggetto non c’è stato nulla da fare e tutto il personale ha quindi atteso l’arrivo dei Carabinieri prima di procedere a rimuovere la salma. L’elisoccorso 118 Napoli ha pertanto fatto rientro in base. Soccorso Alpino Speleologico e Vigili del Fuoco, in collaborazione, hanno quindi imbarellato e trasportato a monte la salma per consegnarla alle onoranze funebri.