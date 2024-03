Camion con un carico di plastica in fiamme, paura sull'Ofantina a Manocalzati Il rogo ha interessato il vano motore, i vigili del fuoco hanno evitato il peggio

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13'30 di oggi 21 marzo, sono intervenuti sulla SS 7, denominata Ofantina nel comune di Manocalzati, per un principio d'incendio che ha visto coinvolto un camion che trasportava materie plastiche in transito. Il tempestivo intervento di due squadre dalla sede centrale di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento del principio d'incendio localizzato nel vano motore del pesante automezzo e di evitare guai maggiori.

Sul posto il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Avellino ha regolato la circolazione stradale durante le operazioni di soccorsoe