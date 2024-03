Omicidio Bembo, prima udienza: la Procura chiama 16 testimoni Il processo inizierà il 27 marzo davanti ai giudici della Corte di Assise di Avellino

di Paola Iandolo

Omicidio Bembo, sedici i testimoni che la Procura di Avellino ha indicato per farli ascoltare davanti alla Corte di Assise presieduta dal giudice Gian Piero Scarlato. I sedici testi dovranno essere ascoltati nel processo ai tre presunti autori del delitto di Roberto Bembo, il ventunne di Mercogliano ucciso con alcuni fendenti all’alba di Capodanno del 2023 in un parcheggio di Torrette. Tra i testi indicati dal pubblico ministero Vincenzo Toscano otto ragazzi già ascoltati a sommarie informazioni tra il primo e il tre gennaio, gli agenti che effettuarono le perquisizioni e i medici legali che hanno effettuato l'esame autoptico sul corpo di Bembo. Lista testi depositata anche dai penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella, difensori di Nico Iannuzzi, Luca e Daniele Sciarrillo e dalla difesa di parte civile, rappresentata dal penalista Gerardo Santamaria. Nel corso della prima udienza fissata per mercoledì 27 marzo, verranno affrontate le questioni preliminari.

Ritorno in carcere

Nico Iannuzzi e Lucamaria Sciarrillo il 7 febbraio hanno fatto ritorno in cella su decisione dei giudici della Corte di Cassazione. I due avevano lasciato il carcere il 28 luglio per essere sottoposti ai domiciliari con braccialetto elettronico. Prontamente fu presentato appello al tribunale del Riesame da parte del sostituto procuratore Vincenzo D’Onofrio. L’ufficio di Procura aveva già espresso il preventivo parere negativo sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dal legale dei due indagati.