E' finita la tregua ad Ariano: ladri di nuovo all'attacco nelle abitazioni Da Villa Caracciolo e zona Turco ieri, malviventi in azione questa sera a Cardito e Stillo

Non è stato un caso isolato quello di ieri ma l'inizio forse di un nuovo stillicidio. I ladri sono tornati all'attacco ad Ariano Irpino entrando con facilità anche questa sera in due abitazioni. La zona presa di mira: Cardito-Stillo, alle spalle del carcere Campanello. Uno dei ladri era munito di tuta bianca.

A farne le spese un commerciante e un ex appartenente alle forze dell'ordine in pensione. Si tratta della stessa zona dove era stata segnalata sabato scorso la presenza sospetta di due persone a piedi mai viste prima. La polizia interventita nelle abitazioni derubate ha raccolto una serie di elementi utili alle indagini ma dei malviventi nessuna traccia. Una donna alla guida di un'auto ha notato due uomini, arrampicarsi dal tunnel che affaccia alla località Torreamando. Segnalazione che è stata subito presa in esame dalle forze dell'ordine ma della due persone in fuga, nessuna traccia. La convinzione è che vi sia uno o più basista locale. Ma saranno le indagini a stabilirlo.

Viene rivolto ancora una volta un invito a tutti a segnalare immediatamenre situazioni del genere al 112 o 113. Un operatore sarà subito in grado di smistare gli equipaggi sul territorio come accaduto in serata. E c'è chi da contrada Manna sollecita l'impiego delle unità cinofili.