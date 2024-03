Sfida la video sorveglianza e sversa abusivamente rifiuti: denunciato un uomo Pugno duro della polizia municipale a Melito Irpino

Sfida la video sorveglianza e sversa tranquillamente cassoni con all'interno pneumatici, batterie e materiale plastico. E' quanto accaduto nell'area Pip del comune di Melito Irpino dove però l'episodio non è sfuggito alla polizia municipale che ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria e a sanzionare un 50enne. Ad inchiodarlo è stata la telecamera posizionata da comune sulla struttura adibita al conferimento dei rifiuti, di chi non è dotato del servizio porta a porta. Ad eseguire l'intervento, l'ennesimo in materia di tutela ambientale suo territorio è stato il luogotenente Luigi Pietrolà responsabile del servizio di polizia municipale insieme all'agente Franca Capasso. Tenere alta l'attenzione su queste fenomeni sempre più frequenti in Valle Ufita è una delle priorità del comune di Melito Irpino, guidato dal sindaco Michele Spinazzola. Attenzione che resterà altissima soprattutto alla luce delle imminenti festività pasquali ovunque. I deturpatori dell'ambiente sono avvisati.