Colpi a ripetizione, assolti due pregiudicati per un cavillo giudiziario I due imputati difesi dall'avvocato Rolando Iorio

L'avvocato del foro di Avellino, Rolando Iorio, ha ottenuto l'assoluzione per S.G., classe 1974, e per S.P., classe 1983, entrambi di Napoli, per un cavillo evidenziato dalla difesa.

I fatti risalgono al 2017 quando i due pluripregiudicati misero a segno una serie di colpi ai danni di attività commerciali di Grumo Nevano. La tecnica criminale era sempre la stessa: approfittando dell’orario notturno i due pluripregiudicati rompevano con degli attrezzi le vetrine degli esercizi commerciali e nel giro di pochi minuti riuscivano ad entrare e ad impossessarsi della merce di valore ivi contenuta, facendo perdere le loro tracce. Numerosi i negozi saccheggiati tra il mese di febbraio e marzo 2017, tra i qualI “House Baby”, “Glamour” e “Very Nails Point”, tutti di Grumo Nevano.

I malfattori furono identificati grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza i cui video furono forniti alle Forze dell’Ordine dai rispettivi titolari delle predette attività commerciali che provvedevano a denunciare quanto accaduto. Proprio in ragione di alcuni vizi contenuti nelle citate denunce, sollevati dall’avvocato avellinese Rolando Iorio, il Tribunale di Napoli Nord accogliendo la richiesta difensiva ha mandato assolti i due pluripregiudicati per difetto di querela. I due rischiavano una condanna da quattro a sette anni. Sono stati invece mandati assolti.