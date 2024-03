Omicidio commerciante cinese, nuova perizia per il 25enne nigeriano Il nuovo accertamento inizierà il prossimo 8 aprile

di Paola Iandolo

Nuova perizia psichiatrica per Robert Omo, il nigeriano che uccise a colpi di martello il commerciante cinese Gao Yuancheng il 30 luglio 2022 a Monteforte Irpino. Le operazioni peritali inizieranno l'8 aprile e il deposito della relazione, delle dottoresse Enrichetta Fotino e Rosa Bruno, è previsto dopo 45 giorni.

La prima perizia

Con la prima perizia il 25enne nigeriano era già stato dichiarato capace di intendere e volere dal dottore Francesco Saverio Ruggiero, ma per gli episodi successivi avvenuti in carcere, dove è andato in escandescenza diverse volte, il suo legale, l'avvocato Nicola D'Archi, ha chiesto una nuova perizia.

I fatti

Omo, aveva già aggredito un volontario della Caritas e dopo il litigio aveva raggiunto a piedi Monteforte Irpino. Una volta all'interno del negozio di Monteforte Irpino Beautiful City gestito da anni dalla vittima Gao Yuancheng, prima colpì il bulgaro che si trovava vicino alla cassa e poi si accanì contro entrambi mentre erano ancora a terra. Per Gao Yuancheng non ci fu nulla da fare, Krasimir invece dopo un lungo periodo di ricovero al Moscati si è salvato. L'uomo era stato bloccato dai residenti della zona, due operai della Giordangomme e dai Carabinieri della Compagnia di Baiano.