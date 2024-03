Gesualdo, quattro auto in fiamme: paura nella notte. Indagano i Carabinieri Intorno alle 4 di notte il rogo è divampato in via Fontana del Lupo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 04'10 della notte appena trascorsa, è intervenuta nel territorio del comune di Gesualdo in via Fontana Del Lupo all'incrocio con la SS 403, per un incendio che ha visto coinvolte quattro autovetture parcheggiate nei pressi di un'autocarrozzeria del posto. Vista la situazione la sala operativa del Comando di via Zingarelli ha inviato in supporto anche un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto i veicoli sono state spente mettendo anche in sicurezza l'intera area interessata dal rogo. Non si sono registrati ulteriori danni e sul posto i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi di propria competenza.