Cervinara, Omicidio Zeppetelli: chiesta la conferma della condanna La prossima udienza è fissata per 27 giugno quando discuteranno le parti civili e le difese

di Paola Iandolo

Omicidio Nicola Zeppetelli, il procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna inflitta in primo grado. Il tribunale di Avellino condannò a 16 anni Alessio Maglione e a 12 anni Giuseppe Moscatiello al termine del rito abbreviato celebrato davanti al giudice del tribunale di Avellino, Paolo Cassano il 23 maggio 2023. La differenza delle pene inflitte ai due imputati è stata determinata dai ruoli differenti ricoperti dai due nell'azione omicidiaria che avvenne a Cervinara nel febbraio 2022.

La ricostruzione

L'omicidio di Nicola Zeppetelli, avvenne il 19 febbraio 2022 a Cervinara, in piazza Loffredo, davanti al circolo gestito dalla vittima. Stando alle indagini, Maglione esplose cinque colpi di pistola all’indirizzo di Zeppetelli, che fu ucciso all'istante. I due sono stati condannati anche al risarcimento dei danni e delle spese legali a favore delle parti civili, nonché all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le richieste del pubblico ministero

Il Pm Cecilia Annecchini aveva chiesto la condanna a 27 anni per Maglione e a 24 per Moscatiello (ridotte di un terzo per la scelta del rito abbreviato) e quindi a 18 anni per Maglione e 16 anni per Moscatiello.