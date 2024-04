Area parcheggio del teatro in totale abbandono, di sera è anche pericolosa Senza illuminazione è diventata un'area di ritrovo per coppiette e una discarica

Degrado e abbandono nell'area chiusa del parcheggio del teatro Gesualdo. Da tempo i residenti, ma anche gli utenti, lamentano dello stato in cui versa l'area sosta del Comune di Avellino. Rifiuti di ogni genere, finanche una scrivania depositata in un angolo. Non solo. Di sera il garage, privo di illuminazione, diventa ritrovo per coppiette in cerca di intimità e discarica per rifiuti. Uno stato di totale abbandono, ma anche di pericolo. Quell'area parcheggio a pagamento è molto frequentata da lavoratori e residenti che usufruiscono anche di un abbonamento sosta ed ora chiedono un intervento immediato per ripristinare l'area a servizio del teatro Gesualdo.