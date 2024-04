Paternopoli, pullman in fiamme: sul posto i vigili del fuoco L'incendio causato verosimilmente a un corto circuito

Poco fa, a Paternopoli, ha preso fuoco un pullman dell’Air Campania. L’incendio, domato dai Vigili del Fuoco e attribuibile verosimilmente a un corto circuito, è divampato in fase di parcheggio al capolinea. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella.

La nota dell'Air:

Nel pomeriggio un incendio ha interessato un autobus della flotta di Air Campania. L’episodio si è verificato a Paternopoli. A bordo del veicolo non c’era nessun passeggero.

L’autista, in servizio sulla Linea 25 delle 14.30 Grottaminarda-Mirabella-Fontanarosa-Paternopoli, aveva terminato il servizio e stava rientrando al deposito alla località San Nicola. Accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha immediatamente arrestato il veicolo a pochi metri dall’ingresso della rimessa. Ha allertato i Vigili del Fuoco ed ha tentato di affrontare la situazione utilizzando l’estintore disponibile a bordo del bus, ma purtroppo non è riuscito a contenere l’incendio. Grazie all’arrivo tempestivo dei “caschi rossi” sono state domate le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Non si registrano feriti.

L’autobus coinvolto, un Mercedes del 2008, aveva regolare manutenzione. L’azienda, nel manifestare rammarico per quanto successo, ha attivato le strutture tecniche per stabilire le cause dell'incendio ed eventuali responsabilità.

La direzione aziendale ha anche avviato una serie di verifiche approfondite sulle notizie diffuse che circolano online e che creano allarmismo, riservandosi il ricorso alle vie legali ove necessario.

La società di trasporto pubblico locale sta procedendo al programma di ringiovanimento del parco veicoli. Con il piano di rinnovo delle flotte avviato dalla Regione Campania, negli ultimi quattro mesi sono stati già consegnati 104 nuovi bus, che hanno consentito di avviare gradualmente il piano di dismissione dei veicoli con oltre 14 anni di età. Nei prossimi mesi è attesa la consegna di circa 100 nuovi mezzi.