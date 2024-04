Banda del buco in azione nella notte ad Ariano: colpo in un un'area di servizio Malviventi fanno razzia di sigarette e gratta e vinci

Sono entrati in azione in piena notte e con modalità stile commando praticando un foro ad una parete per fare irruzione in un'area di servizio.

E' successo ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle puglie in località Camporeale. I malviventi, una volta intrufolatisi all'interno, hanno spostato con le mani le telecamere del bar, facendo razzia di sigarette e biglietti gratta e vinci. Un quantitativo considerevole, pari a circa 15.000 euro. Ma il bottino è ancora da quantificare. L'azione è durata pochi minuti e non vi è traccia di immagini purtroppo.

I ladri hanno agito indisturbati avvantaggiati dalla mancata attivazione del sistema di allarme non si sa per quale motivo. Un particolare quest'ultimo al vaglio degli inquirenti.

A fare la scoperta è stato il titolare stamane il quale ha subito allertato i carabinieri. Sul posto anche gli uomini del nucleo operativo per i relativi accertamenti. Sono stati raccolti una serie di elementi utili alle indagini ma al momento della banda nessuna traccia.