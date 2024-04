Atripalda, tentò il furto di uno scooter con un minore: 2 anni di reclusione L'uomo, già gravato da precedenti, è stato giudicato con rito abbreviato

di Paola Iandolo

Due anni di reclusione per C.E. 67enne di Montemiletto. Questa la condanna per furto, tentato furto aggravato in concorso e per la detenzione di arnesi atti allo scasso. L'uomo, già gravato da diversi precedenti, è stato sorpreso qualche settimana fa dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino insieme ad un diciassettenne (che è stato denunciato al Tribunale per i minorenni di Napoli) per il furto di uno scooter. L'uomo venne arrestato perchè responsabile in concorso con il minore finito nei guai, dei reati di furto e tentato furto continuato. Il giudice Gian Piero Scarlato, al termine del rito direttissimo, accogliendo la richiesta di applicazione della misura invocata, dal pm. Il difensore, l’avvocato Rolando Iorio, aveva anticipato la richiesta di procedere con il rito abbreviato.

La ricostruzione

L’azione criminosa compiuta ad Atripalda è stata sventata grazie all’intervento di alcuni cittadini, i quali avrebbero sorpreso i due individui mentre tentavano di rubare uno scooter da un garage della cittadina del Sabato. I Carabinieri, subito giunti sul posto, arrestarono il sessantasettenne.