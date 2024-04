Avellino: omicidio Gioia, è attesa la decisione in Appello In primo grado Giovanni Limata è stato condannato a 24 anni di reclusione

Si attende la sentenza in Appello per Giovanni Limata condannato a 24 anni di reclusione per il delitto di Aldo Gioia insieme alla figlia della vittima, Elena. Gli avvocati di parte civile hanno chiesto la conferma della condanna di primo grado. Mentre gli avvocati degli imputati Livia Rossi e Rolando Iorio, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e il riconoscimento del vizio parziale di mente.