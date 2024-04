Sindaco arrestato, Gengaro: ad Avellino è emergenza civile, morale e politica Oggi conferenza stampa del candidato sindaco del centrosinistra

"Gli ultimi effetti prodotti dall’inchiesta giudiziaria in corso di svolgimento sul Comune di Avellino pongono ulteriormente la città in una condizione di emergenza civile, morale e politica". Oggi Antonio Gengaro, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, - si legge in una nota - terrà su questi temi una conferenza stampa fissata per le 17,30 presso la sede del comitato elettorale in piazza Libertà.