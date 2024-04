Incappucciati e vestiti di nero, tentano il colpo grosso: messi in fuga Malviventi spazzati via da due pattuglie Argo nell'area industriale di Frigento

Erano tutti vestiti di nero e incappucciati, miravano al colpo grosso nell'area industriale di Frigento in Valle Ufita ma sono stati spazzati via da due pattuglie della vigilanza Argo, giunte sul posto a razzo nel giro di due minuti.

Una banda composta da cinque malviventi, probabilmente la stessa che ha già preso di mira supermercati ed altre aziende. Avevano già forzato l'ingresso di una fabbrica e si accingevano ad entrare all'interno quando è stato attivato l'allarme.

Operazione coordinata dalla centrale operativa Argo di Napoli che in pochi minuti ha fatto confluire sul posto i carabinieri. Nel frattempo i malviventi su erano già dileguati a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Indagini sono in corso per individuare il commando.