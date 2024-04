Inchiesta Dolce Vita, domani mattina i tre ai domiciliari davanti al gip Potranno chiarire la loro posizione e fornire elementi utili alle indagini

di Paola Iandolo

Domani mattina l'ex sindaco Gianluca Festa, l'ex dirigente Filomena Smiraglia e l'architetto Fabio Guerriero, titolare di uno studio professionale, compariranno davanti al gip Giulio Argenio per l'interrogatorio di garanzia. I tre potranno chiarire la loro posizione o avvalersi della facoltà di non rispondere. Festa, insieme ai due ai domiciliari, è indagato per presunti episodi di corruzione, concorsi pilotati, irregolarità su affidamenti e appalti, ma anche per depistaggio, inquinamento delle prove e rivelazione del segreto di ufficio.

La richiesta degli atti da parte della Commissione parlamentare antimafia

La Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla procura di Avellino, guidata da Domenico Airoma, l'intero fascicolo aperto sul comune di Avellino. Sulla base degli atti trasmessi, potrà svolgere ulteriori approfondimenti sull'inchiesta, anche attraverso l'audizione di investigatori e inquirenti. Gli atti dell'inchiesta, conferma la Procura di Avellino, saranno trasmessi nel più breve tempo alla Commissione parlamentare.