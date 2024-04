Inchiesta Comune Avellino, firmato un nuovo avviso per gli accertamenti tecnici Al via le copie forensi sui cellulari degli indagati

Dopo la "sospensione" degli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi sequestrati agli indagati e il "no" del Gip all’incidente probatorio sollecitato dalla difesa dell’ex sindaco Festa, l'avvocato Luigi Petrillo, partono le copie forensi sui dispositivi telefonici ed informatici. Copie forensi che saranno effettuate sui telefonici e altri dispositivi sequestrati dai militari dell'Arma lo scorso 6 marzo scorso. Accertamenti tecnici irripetibili disposti dal pm titolare del fascicolo di indagine su affidamenti, sponsorizzazioni e concorsi, Vincenzo Toscano, in un nuovo avviso notificato agli indagati.

Il calendario degli accertamenti

Si inizia venerdì 26 aprile presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino con le copie forensi sul cellulare di Canonico. Il 2 maggio saranno effettuati quelli sui dispositivi dei fratelli Fabio(ai domiciliari) e Diego Guerriero (ex consigliere comunale indagato a piede libero), i due professionisti difesi dai penalisti Marino Capone e Nicola Quatrano. Il 4 maggio invece le copie dei dispositivi dell'ex dirigente comunale Filomena Smiraglia, anche lei agli arresti domiciliari difesa dal penalista Marco Campora, ed infine il 7 maggio quella sui dispositivi dell’ex sindaco Festa.

Pronti i riesami

Intanto gli avvocati Marino Capone e Nicola Quatrano hanno già depositato le istanze di riesame per chiedere l'attenuazione e la revoca della misura degli arresti domiciliari per Fabio Guerriero. Anche l'avvocato Marco Campora sta per presentare l'istanza di riesame per Filomena Smiraglia. Mentre l'ex sindaco è inattesa della decisione del gip dopo l'interrogatorio di garanzia reso da Gianluca Festa.