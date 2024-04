La banda della notte non dà tregua ad Ariano: i malviventi colpiscono ancora Sono riusciti ad arrivare persino nella camera da letto di un 80enne mentre dormiva per derubarlo

Hanno agito ancora una volta in piena notte, nella stessa zona di Cardito presa di mira solo qualche giorno fa, quando a farne le spese era stato un panificio, derubato della cassa automatica e l'abitazione di un appartenente alle forze dell'ordine. Una delle case in cui il colpo non andò a segno è stata replicata.

I malviventi si sono ripresentati, riuscendo a penetrare questa volta da una finestra all'interno mentre il proprietario, un 80enne dormiva arrivando fino alla camera da letto. Davvero assurdo.

Quando è stato dato l'allarme era ormai già troppo tardi. Hanno portato via denaro in contante che era stato prelevato nella giornata precedente. Il bottino è in via di quantificazione. Poi non contenti si sono diretti in un'altra abitazione già presa di mira.

Sul posto i carabinieri e due pattuglie della Cosmopol insieme agli abitanti della zona scesi in strada. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto e cercare attraverso una serie di indizi di acciuffare i malviventi, almeno in cinque in azione, stando alle prime immagini raccolte dagli inquirenti. Nella serata di ieri ma potrebbe anche essere un'altra banda, si sono registrati due tentati furti in contrada Torana.