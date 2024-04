In cerca di asparagi scivola e perde i sensi, salvato 75enne In campo anche i soccorritori irpini

È scivolato mentre era in cerca di asparagi sul monte Torello a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Un uomo di 75 anni originario di Roccapiemonte è stato salvato dai soccorsi del Cnsas, della Polizia e della Guardia di Finanza. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi quando un amico del 75enne, con il quale era andato in cerca di asparagi in località Monte Torello verso Aiello, ha raccontato che i due si erano separati dandosi appuntamento alle 11 nei pressi delle auto, in località Cupa delle Selve. Ma il 75enne non si è presentato all'appuntamento e l'amico, dopo averlo ripetutamente cercato al telefono che continuava a squillare a vuoto, ha effettuato un breve giro di ricerca e successivamente allertato il Cnsas. Il responsabile di turno ha segnalato la situazione ai Carabinieri che sono intervenuti, mentre negli stessi momenti è decollato un elicottero del 6° Reparto Volo Napoli della Polizia di Stato per la ricerca aerea. I sanitari e i tecnici del Cnsas della Campania, con unità cinofile, si sono recati in zona raggiunti poi dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) e hanno iniziato le ricerche. L’uomo, scivolato in una zona impervia, è stato individuato grazie al sorvolo dell’elicottero; quando i tecnici del Cnsas, guidati dalle indicazioni della Polizia, lo hanno raggiunto l’uomo era privo di sensi. I sanitari del Cnsas hanno stabilizzato l’uomo e prestato le prime cure. È stato quindi attivato l’elisoccorso 118 di Salerno che in una decina di minuti è giunto sul posto. Il 75enne, dopo essersi ripreso, è stato valutato dall'equipe sanitaria e trasferito in elicottero all'ospedale di Salerno.