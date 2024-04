Atripalda, accusato di omissione di soccorso: prosciolto Il tribunale di Avellino ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Alvino

Nel febbraio del 2023 si era verificato un sinistro stradale nel territorio della Cittadina del Sabato a seguito del quale un pedone aveva riportato delle lesioni guaribili in 10 giorni; inoltre il malcapitato aveva sporto successivamente denuncia per il reato di omissione di soccorso ai danni del conducente dell’autoveicolo che, dopo il sinistro, si sarebbe dato alla fuga.

Proprio a seguito delle indagini, condotte dalla P.G. operante presso la Procura della Repubblica di Avellino, e grazie anche all’aiuto di alcuni testimoni presenti nel momento del sinistro, il conducente dell’autovettura veniva identificato in C.S., 49enne atripaldese.

All’esito dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis, C.S., assistito dal proprio legale di fiducia l’avvocato Mauro Alvino, si sottoponeva ad interrogatorio dando la sua versione dei fatti.

Successivamente il 49enne atripaldese veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale Monocratico di Avellino – in persona della dr.ssa Rega – per rispondere del reato di omissione di soccorso ex art. 189 comma 7 del Codice della Strada.

Oggi, a seguito dell’udienza pre-dibattimentale, il Tribunale Monocratico di Avellino ha accolto in pieno la tesi difensiva esposta dall’avvocato Mauro Alvino ed ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti del 49enne atripaldese, ritenendo l’insussistenza del fatto.