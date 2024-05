L’Ordinario Militare per l’Italia in visita al Comando provinciale carabinieri Questa mattina S.E. Monsignor Santo Marcianò è giunto ad Avellino

Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’alto prelato è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché il personale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso dell’incontro, l’Arcivescovo ha espresso parole d’apprezzamento per il quotidiano ed instancabile impegno dei militari della Benemerita per garantire, in ogni angolo del Paese, la civile convivenza nel rispetto delle regole, frutto di un impegno e di una prossimità al popolo italiano che sin dalle sue origini connota la presenza dei Carabinieri sul territorio, portando altresì solidarietà e conforto ai militari ed alle loro famiglie.

Nel suo toccante intervento, l’Ordinario Militare ha ricordato l’importanza che ricopre nella società odierna la famiglia ed in particolar modo quanto essa sia fondamentale per un Carabiniere che, quotidianamente investito dalle criticità emergenti dal mondo di oggi, può trovare la serenità necessaria solo nei suoi cari e nel Signore. Altro argomento che ha affrontato è stato quello dello Spirito di Corpo, un sentimento di solidarietà, cameratismo e collaborazione che deve unire gli appartenenti all’Arma, legati da una stessa attività e ancor di più dagli stessi ideali di giustizia e rettitudine.

Il programma mattinale di S.E. Mons. Santo Marcianò è successivamente proseguito, con la celebrazione della Santa Messa per i militari della Campania, presso la chiesa abbaziale di Montevergine.