Ariano, calcinacci in caduta libera dai balconi: famiglie in pericolo Sotto accusa la mancanza di manutenzione. Appello urgente dal Piano di Zona

Calcinacci in caduta libera dai balconi. Una situazione di estrema pericolosità e disagio quella che stanno vivendo circa una decina di famiglie nel popoloso piano di zona a pochi passo dal Santuario Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. Sotto accusa la mancanza di manutenzione degli alloggi da parte dell'ex istituto autonomo case popolari, oggi Acer. Infiltrazioni di acqua, mattonelle letteralmente scoppiate, ringhiere ormai instabili e calcinacci che volano come fogli di carta rischiando di centrare in pieno i residenti. E tutto questo a pochi giorni dai solenni festeggiamenti nel rione che vedranno come ogni anno la presenza di migliaia di persone. A nulla è valso finora ogni appello da parte degli abitanti all'Ace. Della vicenda è stata informata la polizia municipale.