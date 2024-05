Grottaminarda: commando fa irruzione in un'area di servizio nella notte Malviventi all'attacco ma l'arrivo immediato della vigilanza Argo evita il peggio

Puntavano al colpo grosso ma alla fine il danno sembra essere stato limitato grazie al tempestivo intervento della vigilanza Argo. Ancora una notte all'arrembaggio in Valle Ufita. Un commando composto da almeno sei elementi, è entrato in azione in una nota area di servizio a Grottaminarda sotto il viadotto dell'A16 Napoli-Canosa in via nazionale baronia.

In un batter d'occhio, da professionisti del crimine hanno aperto la serranda per fare poi irruzione all'interno della struttura, mentre uno dei malviventi faceva da palo all'esterno.

L'allarme nel locale super sorvegliato ha permesso ad una pattuglia dell'Argo di giungere immediatamente sul posto e mettere in fuga i ladri, i quali non sono riusciti a portare a termine la loro azione, fatta eccezione della cassa automatica, sigarette e ad altra refurtiva in via di quantificazione. La fuga della banda a bordo di due auto di grossa cilindrata è avvenuta in contemporanea all'arrivo del vigilantes. Pochi minuti ancora e il colpo sarebbe stato davvero consistente.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. Determinanti, le registrazioni delle immagini del sistema di video sorveglianza.