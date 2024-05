Semafori impazziti lungo la Variante ad Ariano: carabinieri evitano incidenti Monitorati i due imbocchi della strettoia delimitata dai blocchi di cemento

Da un lato spento, dall'altro lampeggiante. Semafori impazziti lungo la Variante ad Ariano Irpino, nei due imbocchi della strettoia delimitata dai blocchi di cemento in cui l'Anas sta eseguendo da lunedì scorso i lavori di manutenzione del viadotto.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia ad intuire immediatamente la grave situazione di pericolo e ad allertare la sala operativa per far giungere sul posto gli addetti ai lavori.

Lo spazio in questione è assai ristretto e a malapena consente il passaggio di un veicolo. Difficoltà soprattutto per trasporti eccezionali e mietitrebbie. Per queste ultime è letteralmente impossibile transitare. Non a caso stamane alcuni mezzi sono stati dirottati inevitabilmente lungo la strada provinciale che da località Orneta, porta a Masciano e Villanova del Battista, per raggiungere poi la terra di capitanata nel foggiano.