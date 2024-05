Il commando della notte colpisce ancora: furto in farmacia a Grottaminarda Malviventi spregiudicati portano via la cassa continua

Hanno colpito ancora e questa volta in pieno centro, lungo il corso principale di Grottaminarda, in maniera spregiudicata. Giunti a bordo di un'auto di grossa cilindrata hanno preso di mira una farmacia situata di fronte alla storica fontana per impossessarsi della cassa continua contenente l'incasso.

Un'azione fulminea durata poco più di un minuto. ll tempestivo intervento dei carabinieri impegnati in un servizio nella zona, ha messo in fuga la banda che evidentemente non ha avuto il tempo per portare a termine il piano criminoso.

E' successo nel cuore della notte, intorno alle 3.00. A lanciare l'allarme, un abitante del luogo, il primo ad accorgersi della presenza dei ladri. Il bottino è ancora da quantificare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sul posto anche gli uomini della scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili al fine di poter acciuffare i malviventi. Determinanti potrebbero essere le telecamere presenti in zona.