Grave incidente ad Avellino, 47enne travolto una trave trasporto al Moscati È successo a Contrada Bagnoli

Indagano i carabinieri di Avellino sul grave incidente, che si è verificato questa mattina in Contrada Bagnoli, dove un 47enne, intento ad abbattere un rudere, è stato travolto da una trave caduta durante le operazioni. I familiari sono prontamente intervenuti e subito hanno allertato socorsi chiamandovun'ambulanza. L'uomo è stato rapidamente trasportato all'ospedale Moscati di Avellino e sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Avellino, per effettuare i rilievi di rito. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto