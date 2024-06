Villamaina, offese via social al sindaco Trunfio: condannato La sentenza è stata emessa dal giudici Lucio Galeota

di Paola Iandolo

E' stato condannato per diffamazione nei confronti del sindaco Nicola Trunfio, rappresentato dall’Avv. Antonio Dell’Erario. F.A. le sue iniziali, è stato condannato dal Tribunale di Avellino, Giudice Lucio Galeota per diffamazione aggravata.

Le accuse

Secondo l’accusa, l’uomo, difeso dagli avvocati Nello Pizza e Giuseppe Barrasso, in più occasioni, pubblicando sul proprio profilo facebook messaggi dal contenuto diffamatorio e denigratorio in merito all’operato del primo cittadino e della sua amministrazione, avrebbe offeso l’onore e il decoro del sindaco con affermazioni relative ad allusioni circa presunti atteggiamenti clientelari in relazione ad alcune procedure negoziali e di sfratto. In altri post il Sindaco e l’Amministrazione di Villamaina erano stati apostrofati come “ sceriffi improvvisati” e “ caporali di giornata”. Le scuse dell’uomo, rese in pubblica udienza, non sono bastate ad evitargli la condanna.