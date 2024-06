Ancora un'intrusione in casa a Sturno: indagano i carabinieri Attenzione di nuovo altissima nel comune irpino

Seconda intrusione in casa nel giro di poche ore a Sturno. Ma non si esclude che possa trattarsi anche di un episodio avvenuto ieri e scoperto solo nella serata di oggi come spesso accade. Ad essere presa di mira l'abitazione di una donna residente in Valle Caudina, a Cervinara.

I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato un sopralluogo e i relativi accertamenti. Non sembra che sia stata asportata refurtiva. E' successo in via Colombo, nella zona delle case popolari. Indagini più approfondite sono in corso da parte dei carabinieri.