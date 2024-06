Torella del Lombardi sotto choc per la morte di Gian Michele: siamo distrutti Incidente mortale in Alta Irpinia. Muore a 26 anni Gian Michele Greco

"Con grande dolore partecipiamo al lutto della famiglia Greco per la perdita di Gian Michele. E' difficile esprimere tutto lo sgomento per quanto accaduto ieri sera. Torella perde uno dei suoi figli più cari.

Ai genitori, la sorella i parenti tutti la vicinanza della comunità torellese in questo momento di tremendo.". Con un post rilanciato sui social il Comune di Torella dei Lombardi condivide lutto e cordoglio della comunità per la tragica morte di Gian Michele Greco. Il 26enne torellese è morto ieri sera in un incidente stradale sulla Statale 400. Viaggiava da solo in auto ieri sera Gian Michele quando, per cause da accertare, ha perso improvvisamente il controllo dell'auto. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccanento di Grottaminarda, alle ore 19'45 di ieri è intervenuta nel territorio del comune di Sant'Angelo dei Lombardi, sulla Strada Statale 400 al Km. 29,400, per il grave incidente stradale che ha visto coinvolta la sola autovettura di Gian Michele, la quale dopo aver sbandato e urtato un muretto, che delimita la carreggiata, si è ribaltata più volte. Il ragazzo alla guida è rimasto schiacciato sotto il veicolo, e nonostante il tempestivo intervento, i sanitari del 118 ne constatavano il decesso. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e al 118 è intervenuta la Polizia stradale di Avellino i Vigili Urbani di Sant'Angelo e i Carabinieri della locale stazione.