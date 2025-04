Si schiantano con l'auto contro un muretto, ferite una 30enne e una ragazzina L'incidente a Frigento, le due ferite ricoverate all'ospedale di Ariano Irpino

Nel pomeriggio di ieri a Frigento, i Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti in localita' Fontana Madonna, dove era stata segnalata la presenza di una autovettura che, per cause in corso di accertamento, era finita contro un muro.

Il veicolo era condotto da una 30enne del posto con a bordo una minore.

Le malcapitate sono state trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, dove sono tuttora in osservazione, non in pericolo di vita.