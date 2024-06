Torella piange Gian Michele: "Artista geniale, figlio migliore della sua terra" Il sindaco Delli Gatti: siamo distrutti. Chiediamo silenzio e preghiere in questo tragico momento

L'Alta Irpinia perde uno dei suoi figli e dice addio a Gian Michele Greco 26 anni, falegname, artigiano, artista di Torella dei Lombardi, morto sabato sera sulla statale 400 al bivio Martinelli, nel territorio di Sant'Angelo dei Lombardi. Ha perso il controllo della sua Golf Cabrio. L'auto è finita fuori strada, poi su un muretto posto fuori dalla carreggiata e infine si è ribaltata in una piccola radura. Sull’asfalto i segni della frenata. Il giovane è rimasto schiacciato sotto al veicolo. Inutili i soccorsi arrivati tempestivi per Gian Michele non c'è stato nulla da fare. Adesso la salma si trova presso l'ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti medico-legali. “Siamo distrutti, Torella perde uno dei suoi figli migliori. Gian Michele era un ragazzo geniale e coraggio, un artista del legno, un artigiano straordinario che aveva deciso di restare nella sua Torella per lavorare nell'azienda id famiglia garantendo genio, design e innovazione. Oltre questo era un ragazzo straordinario pieno di amore per la vita. Generoso e solare. Siamo distrutti e chiedo a tutti silenzio e preghiere per una famiglia straziata dal dolore”. Così il sindaco Amado Delli Gatti.

Lavorava nella falegnameria di famiglia, Gian Michele, con il padre Fernando. Aveva frequentato il Liceo Artistico De Luca di Avellino e coniugava con passione nella sua attività arte, tradizione e innovazione. Il social è invaso da messaggi di cordoglio e vicinanza. La notizia della morte del giovanissimo torellese ha travolto la provincia irpina. Il sindaco Delli Gatti annuncia il lutto cittadino per i funerali. “Ho avuto testimonianze di vicinanza e cordoglio dai sindaci del territorio. Il nostro paese non riesce a superare questo tragico momento. I comitati festa hanno annullato ogni evento e festa previsto per i prossimi giorni”.