Anas: circolazione regolare lungo la statale 90 dopo il blocco dell'A16 Traffico intenso nel pomeriggio, in conseguenza della chiusura dell'autostrada per un incendio

Lungo la strada statale 90 “delle Puglie” è tornata regolare la circolazione nel territorio comunale di Ariano Irpino.

Sull’arteria stradale, infatti, a partire dalle prime ore di questo pomeriggio il traffico è stato intenso (in particolare in corrispondenza del cantiere attivo per lavori sul viadotto al km 23,200) in conseguenza della chiusura di una tratta della limitrofa autostrada A16 “Napoli-Canosa”.

Anas si è attivata nell’immediato con l’ausilio di personale su strada, in particolare in corrispondenza del cantiere, per favorire la circolazione in entrambe le direzioni di marcia.