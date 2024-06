Detenuto suicida in carcere ad Ariano: 42 morti dall'inizio dell'anno in Italia La Campania è la regione che paga il prezzo maggiore nella conta dei detenuti suicidati

Sesto suicidio in 8 giorni. "Forse qualcuno pensa che non intervenendo si svuoteranno le carceri." E' il commento di Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria. "Si suicida nel carcere di Ariano Irpino un 34enne di origine italiana. Con questo siamo a 6 in otto giorni. La Campania è la regione che paga il pegno maggiore nella conta dei detenuti suicidati.

Il governo e l'amministrazione penitenziaria non sono in grado di contrastare questo stillicidio di vite umane, nessun provvedimento concreto è stato messo in campo per evitare l'amplificarsi del fenomeno che oramai ha assunto livelli record con 42 suicidi dall inizio dell anno. Il cambio di rotta tanto auspicato non vi è stato - conclude Di Giacomo - con questo governo con il quale si è visto aumentare l'indifferenza ai problemi carceri."