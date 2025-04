Mercogliano: Amos Partenio e Asl Avellino insieme per la prevenzione Sinergia tra l'associazione e l'azienda sanitaria locale

Straordinario successo per la prevenzione in rosa, nel comune di Mercogliano, dove gli ambulatori gratuiti di Amos Partenio si sono uniti all’unità mobile degli screening dell’Asl di Avellino.

Visite senologiche, ecografie al seno, mammografie, pap test e controlli audiometrici. Superate le 160 prestazioni gratuite per chi ha scelto ancora una volta di amare la propria salute partendo dalla prevenzione che salva la vita.

Ad ospitare l’iniziativa congiunta dell’associazione guidata dalla presidente Carmelina Di Grezia e dell’Asl Avellino, la sede della Misericordia del Partenio, a Torelli di Mercogliano. Dal primo pomeriggio tante le persone che si sono sottoposte agli screening.

Effettuate 85 visite senologiche, 23 pap test, 21 mammografie, 17 ecografie al seno e circa 20 controlli audiometrici, numeri importanti che testimoniano l’efficacia della sensibilizzazione e dell’operato sul territorio da parte di associazioni e istituzioni.

Per questo l’Amos Partenio desidera ringraziare innanzitutto i medici impegnati nell’iniziativa, a partire dall’instancabile senologo, Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi, e l’audioprotesista Francesco Topo che, insieme allo staff medico dell’Asl, hanno effettuato visite ed esami.

"Si ringrazia, per l’importante evento in sinergia, la direzione strategica dell’Asl di Avellino, guidata dal direttore generale Mario Ferrante, che ha fortemente sostenuto il progetto, confermando l’impegno dell’azienda sanitaria nella promozione della prevenzione. Un ringraziamento particolare alla Misericordia del Partenio per l’ospitalità e la collaborazione, al comune di Mercogliano, e a tutti i volontari e le volontarie di Amos Partenio che con dedizione e tanti sorrisi accolgono, ogni volta, coloro che scelgono la prevenzione".

Per i prossimi appuntamenti con gli ambulatori gratuiti nei diversi comuni del territorio, è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.