Isola pedonale al centro storico: torna la Ztl, l'incubo per gli automobilisti La Ztl è attiva da oggi, con chiusura dalle ore 20.00 alle ore 1.00 del giorno successivo

Per il terzo anno di fila il centro storico di Avellino diventa isola pedonale e torna l'incubo Ztl. Sette i varchi sottoposti a controllo, corso Umberto, via Luigi Amabile, Rampa san Modestino, piazza della Libertà, via Casale, via Episcopio e largo Triggio. Cittadini e commercianti reduci da esperienze passate non proprio brillanti, finite con esposti e denunce sono piuttosto scettici rispetto all'attivazione della Zona a Traffico Limitato.

In via Amabile, in particolare, lo scorso anno ci fu una pioggia di multe per un varco considerato "trappola" dagli automobilisti. Residenti e commercianti chiedono elasticità nei primi giorni per non ripetere cosi tante contravvenzioni.

La Ztl è attiva da oggi, con chiusura dalle ore 20.00 alle ore 1.00 del giorno successivo. Per i giorni iniziali verranno predisposte ai varchi delle transenne al fine di agevolare gli automobilisti nella conoscenza, nel periodo iniziale, del nuovo sistema di circolazione.