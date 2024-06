Task force della Polizia Municipale: sanzioni, denunce e sequestri Un pregiudicato è stato sorpreso alla guida di un veicolo senza patente e assicurazione

Settimana intensa per il personale della Polizia Locale di San Martino Valle Caudina. Conclusa la fase dei servizi connessi al periodo elettorale, sono ripresi i controlli del territorio con particolare riferimento a quelli di polizia stradale. Attività che ha dato ottimi i risultati. È stato fermato un noto pregiudicato già sottoposto a provvedimento di pubblica sicurezza, alla guida di un veicolo senza patente e senza assicurazione. È stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino, il veicolo è stato sottoposto a confisca ed è stata emanata una sanzione amministrativa di 1732,00 euro.

Sequestrati altri cinque veicoli senza assicurazione e sottoposti a controlli sette autotreni adibiti a trasporto merci conto terzi, di cui due adibiti a trasporto merci pericolose.

Il conducente di uno dei veicoli che trasportava materiale gassoso è stato sanzionato per violazione ai tempi di guida mentre un altro che trasportava carburante per violazioni al cronotachigrafo digitale con provvedimento di sospensione della patente.

Sono state elevate sanzioni per mancanza di revisioni ai veicoli, sottoposto a fermo amministrativo per guida senza casco un motociclo ed elevate sanzioni per divieto di sosta in particolare negli spazi riservati ai disabili.