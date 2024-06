Contrasto criminalità in Irpinia: incontro strategico carabinieri e magistratura L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e giudiziarie

L’aula magna del polo giovani della diocesi di Avellino ha ospitato una conferenza organizzata dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, incentrata sul tema “Il contrasto della

criminalità predatoria e l’interlocuzione con l’autorità giudiziaria”.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e giudiziarie. Presenti il prefetto

di Avellino Rossana Riflesso e il procuratore della repubblica di Benevento Aldo

Policastro, ricevuti dal comandante provinciale, Colonnello Domenico Albanese, che ha aperto il

convegno.

Tra i relatori, il procuratore aggiunto presso il tribunale di Avellino, Francesco Raffaele (coadiuvato da Maria Cristina Gerosolima, funzionario responsabile uffici notizie di reato, e da Alberto Spagnuolo, assistente giudiziario), Stefania Bianco, sostituto procuratore presso il tribunale di Benevento, e il tenente colonnello Amedeo Consales, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Avellino.

La conferenza rappresenta il primo di una serie di incontri programmati tra carabinieri e autorità

giudiziaria, finalizzati a delineare strategie efficaci per il contrasto ai reati predatori, con particolare

attenzione ai furti in abitazione. Questo tipo di crimine ha un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei cittadini e la sua prevenzione è una priorità per le forze dell’ordine.

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza della collaborazione e il confronto tra le diverse autorità competenti per garantire interventi tempestivi e coordinati.

L’obiettivo è creare una rete solida e ben organizzata che possa fronteggiare con maggiore efficacia il fenomeno della criminalità predatoria, assicurando al contempo sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Hanno preso parte all’evento i comandanti delle 7 compagnie e delle 67 stazioni dipendenti, oltre agli ufficiali e al personale del gruppo carabinieri forestale di Avellino, al comando del colonnello Fernando Sileo, con i suoi 15 nuclei forestale, e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro.

Questa ampia partecipazione testimonia l’impegno collettivo dei carabinieri del comando provinciale di Avellino nel contrastare il crimine e proteggere l’Irpinia.

L’iniziativa segna un passo importante verso una collaborazione sempre più stretta e proficua tra

l’arma dei carabinieri e l’autorità giudiziaria, mirata a garantire una risposta pronta ed efficace alla

criminalità, rafforzando così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.