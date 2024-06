Rotondi, somministrazione fraudolenta di lavoro: assolto imprenditore Assoluzione perché la condotta dell’imputato non è prevista come reato

Un imprenditore di Rotondi, difeso di fiducia dall’Avvocato Giovanna Coppola del Foro di Avellino, imputato, dinanzi al Tribunale di Avellino, quale di legale rappresentante di una società cooperativa, del reato di somministrazione fraudolenta di lavoro per importo di 50.000,00 euro, finalizzato alla elusione di norme di legge, in quanto avrebbe assunto dipendenti per la produzione di materiali non rientranti nell’oggetto sociale della Cooperativa, al fine di sottrarsi al pagamento della somma suindicata. Ebbene, il tribunale di Avellino, in accoglimento della tesi difensiva dell’avvocato Giovanna Coppola, ha emesso sentenza di assoluzione perché la condotta dell’imputato non è prevista come reato.