Cassaforte in casa scassinata con il flex ad Ariano: la banda colpisce il centro Un furto per certi versi incredibile, quello avvenuto in via Giacomo Matteotti

Furti non solo nelle periferie e zone rurali ma anche in centro, dalle modalità davvero preoccupanti ad Ariano Irpino. L'ultimo in ordine di tempo, avvenuto in via Giacomo Matteotti, di cui siamo riusciti a sapere con esattezza tutti i dettagli, ha davvero dell'incredibile. Un episodio che non poteva e non doveva assolutamente passare sotto silenzio.

Ma andiamo con ordine:

Giovedì scorso tra le 21.30 e le 22.00, durante la partita della nazionale italiana, una banda composta sicuramente da più persone, ha fatto irruzione nell'abitazione di una donna in via Giacomo Matteotti. Un palazzo accanto ad una lavanderia

La donna in quel momento era nel rione Martiri da sua sorella a festeggiare un compleanno. I ladri sono entrati dal balcone che si trova fronte strada. Hanno rovistato nelle camere da letto e poi si sono concentrati sulla cassaforte.

Hanno fatto tanto rumore per muovere un armadio, e soprattutto per rompere la cassaforte con il flex. I vicini hanno riferito di aver sentito dei rumori assordanti per diversi minuti. Si sono anche affacciati sui balconi, non pensando però minimamente che si sarebbe trattato di un furto.

La proprietaria - ci racconta il figlio - è tornata a casa alle 22.50 e guardando il balcone si è resa subito conto che qualcosa non andava. In casa si sentiva ancora l'odore metallico del flex e il sudore dei ladri.

Hanno rubato qualche oggetto in oro, la fede nuziale. Ma soprattutto in cassaforte dove c'erano tutti i regali della comunione di mio figlio.

Erano stati custodito temporaneamente lì per essere poi depositati alla posta. Noi tra l'altro ci stavamo godendo una settimana di vacanza al mare e siamo dovuti ritornare in tutta fretta."

Sull'accaduto sta ora indagando la polizia. C'è un particolare che non sembra essere ancora chiaro. Al piano di sotto vi erano altre impronte dei ladri. Non si sa al momento se siano arrivati dalla zona Variante e direttamente da via Giacomo Matteotti. Oppure dopo il furto messo assegno nell'abitazione, abbiano in qualche modo tentato anche giù. Lo chiariranno, si spera le indagini.

Un dato è certo, alla luce di quanto accaduto, di una gravità assoluta, occorre tenere alta l'attenzione ovunque, segnalare immediatamente al 112, 113, 117 ogni auto o persona sospetta in zona come accaduto questa sera in località Cerreto dove è stata avvistata una vettura sospetta con due persone a bordo, viaggiare a passo di lumaca nei pressi di alcune abitazioni per poi dirigersi verso rione Martiri.