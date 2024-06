Furgone sbanda e si ribalta lungo l'A16 Napoli-Bari: feriti due operai L'immediato intervento della polstrada di Grottaminarda evita il peggio

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane al chilometro 80 dell'A16 Napoli-Bari. Si tratta di una coppia di operai che viaggiavano a bordo di un furgone. Il mezzo per cause in corso di accertamento dopo aver sbandato si è ribaltato.

Immediato l'intervento degli uomini della polstrada di Grottaminarda, i quali hanno messo subito in moto la macchina dei soccorsi, evitando ulteriori conseguenze alla circolazione stradale. Sul posto le ambulanze del 118 e il soccorso stradale Aci con un'autogru per la rimozione del mezzo. I due feriti sono stato trasportati direttamente all'ospedale Moscati di Avellino.