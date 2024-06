Ariano: la cartolina dell'inciviltà di Torreamando, tra i rifiuti anche legna Ma le telecamere sono funzionanti si o no in questa zona?

Accade in modo particolare ogni fine settimana, dove per dirla in maniera simpaticamente paesana ognuno si dà alla "pazza gioia". Altro che raccolta differenziata.

La foto scattata stamane stamane da un passante ne è una riprova. Nei cassonetti situati in contrada Manna vi è di tutto, persino legna da ardere. Un disordine totale con gli addetti alla raccolta costretti a caricare tutto senza distinzione. Accade qui, luogo simbolo dell'inciviltà non certo dei residenti e anche in altre zone della città.

A Torreamando arrivano appositamente da zone limitrofe e paesi confinanti e unitamente anche a qualche "nobile" del centro. Eppure le multe fioccano a volontà ma evidentemente neppure bastano...