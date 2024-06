Ariano: lunedi da codice rosso in ospedale e ambulanze bloccate sul viadotto Un vero e proprio tour del force per il personale sanitario del pronto soccorso

Un lunedì bollente e da codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Un via vai di ambulanze sin dalla prima mattinata. Un vero e proprio tour del force per il personale sanitario della struttura di via Maddalena diretto da Silvio D'Agostino e gli operatori del 118, questi ultimi, come se non bastasse alle prese con i disagi lungo il viadotto interessato dai lavori di manutenzione sulla Variante. Due ambulanze in emergenza sono rimaste bloccate all'imbocco della strettoia e ciò ha causato come spesso sta accadendo, un ritardo che potrebbe risultare anche fatale durante gli interventi di soccorso. Tra i pazienti in condizioni più serie, un meccanico del luogo attualmente intubato e in attesa di essere trasferito.