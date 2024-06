Sicurezza eliporto ad Ariano: sopralluogo area tecnica e polizia municipale L'intervento del comune dopo la nostra sollecitazione

Sopralluogo da parte dell'area tecnica comunale con il dirigente Angelo Morella e della polizia municipale guidata dal comandante Angelo Bruno, in prima persona presente nell'elisuperficie di via Maddalena ad Ariano Irpino al fine di individuare tutte le criticità che ostacolano l'atterraggio e decollo degli elicotteri del 118.

L'ultimo in ordine di tempo, (come si può vedere dal video allegato) giunto nella tarda mattinata di ieri per trasportare un paziente arianese, in codice rosso per una grave emorragia cerebrale al San Giovanni Bosco di Napoli.

A destate maggiore preoccupazione, la presenza di erbacce sulla pista, arbusti e alberelli nella zona sottostante la ringhiera. Fuori uso e da sostituire anche la manica a vento e come più volte sollecitato dai piloti urge l'installazione di un indicatore di luce o di planata all'altezza di località Ponnola.