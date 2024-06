Mercogliano, terzo atto vandalico in pochi giorni alle casette dell'acqua Mose Indagini in corso per risalire all'identità dei malintenzionati che continuano a colpire le casette

di Paola Iandolo

E' il terzo atto vandalico, in pochi giorni, registrato in danno dei distributori dell'acqua in A.R. Mose. Il primo a Mercogliano, avvenuto tre giorni fa, in Marconi. Ma i danni alle casette dell'acqua - per sottrarre l'esigua somma di denaro contenuta - sono stati compiuti anche ad Atripalda e Montoro. L'azienda ha già presentato le denunce e sono in corso le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili degli atti vandalici.

Il sindaco di Mercogliano

Il neo sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, aveva comunicato ai suoi concittadini del momentaneo disservizio a causa dell'atto vandalico compiuto da ignoti sulla pagina facebook, tre giorni fa. Aveva anche lanciato un messaggio: "Rivolgo a tutti i cittadini un appello sincero alla civiltà, al rispetto dei beni comuni, alla cura di quanto con impegno e sacrificio cerchiamo di dare alla nostra città e alla comunità. La zona è videosorvegliata, ma se non c' è innanzitutto educazione e senso civico, non si può crescere".